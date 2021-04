Videogiochi PS2, alcuni valgono centinaia di euro: la lista completa

Se avete intenzione di rispolverare i vostri vecchi videogiochi della PS2, controllate bene: alcuni valgono tantissimo!

Nell’era della next gen e della PlayStation 5, per i più nostalgici è tempo di tornare alle vecchie console. L’ormai dimenticata PS2 ha letteralmente segnato un’intera generazione, sdoganando definitivamente il mondo dei videogiochi e dando vita all’immenso mercato che conosciamo oggi. Da qualche settimana la console Sony ha ufficialmente compiuto 21 anni.

Prima dell’uscita della PS3 – ossia nel 2007 – sono stati oltre 3800 i videogiochi usciti per la console. Tantissimi sono diventati dei cult, altri sono passati più in sordina. Anche voi li state ancora conservando a casa? Fate bene attenzione, ce ne sono alcuni rarissimi e che oggi valgono una vera e propria fortuna!

Videogiochi PS2, quelli che valgono di più

Ci sono alcuni videogiochi PS2 che – per un motivo o per un altro – oggi valgono una vera e propria fortuna. Partiamo da Garfield Saving Arlene, disponibile solo nella versione PAL e tra i titoli più introvabili in Europa. Il suo valore? Circa 300 euro su Ebay. C’è poi Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, che i più nostalgici sicuramente ricorderanno. La Collector’s Edition – se conservata bene e ancora sigillata – può essere venduta su Ebay anche a 300 euro.

Alziamo l’asticella con Kuon, survival horror sviluppato dalla FromSoftware. Una sua copia nuova può essere trovata in vendita alla cifra monstre di 500 euro! Ma non è quello che vale più di tutti. Il premio va infatti a Rule of Rose, survival horror pubblicato solo in Nord America nel 2006. Violento e mai distribuito in Europa, se sigillato può essere venduto anche a 1000 euro per la versione italiana.