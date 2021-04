Roma-Atalanta, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco al primo posticipo di Serie A, che vedrà in campo Roma e Atalanta. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto al primo dei grandi recuperi della 32esima giornata di Serie A. Infatti allo Stadio Olimipico si sfideranno la Roma contro l’Atalanta. Una sfida cruciale per i giallorossi che voglio continuare ad inseguire un posto in Champions League. D’altra parte l’Atalanta con una vittoria riuscirebbe ad approdare al secondo posto in classifica. Andiamo quindi a vedere dove lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dalla Roma che non sta vivendo un periodo sereno. Infatti, mentre in Europa League i giallorossi sono riusciti ad approdare alle semifinali, in campionato la Roma ha conquistato solamente una vittoria ed un pareggio nelle ultime cinque giornate di campionato. Inoltre, contro gli orobici, mister Paulo Fonseca dovrà fare a meno di numerose assenze come El Sharaawy, Diawara, Kumbulla, Pedro, Smalling e Zaniolo.

Dall’altra parte, invece, troviamo un Atalanta in grande spolvero. Ancora una volta i ragazzi di Gian Piero Gasperini stanno affrontando una grande stagione, confermando di poter stare tra le big del nostro campionato. Inoltre la compagine atalantina viene da cinque vittorie consecutive e proverà ad allungare la striscia vincente, con Gasperini che dovrà fare a meno solamente di Hans Hateboer. Andiamo a vedere come seguire il match tra Roma e Atalanta in streaming gratis.

Roma-Atalanta, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 18:30 scenderanno in campo Roma e Atalanta, con le due squadre che si affronteranno per la 32esima giornata di Serie A. Inoltre il match andrà in scena allo Stadio Olimpico, terreno di casas dei giallorossi. La partita sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma di streaming tedesca, DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.