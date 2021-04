Raoul Bova, l’annuncio è ufficiale: fan impazziti

Raoul Bova, arriva l’annuncio che tutti i fan si aspettavano ma a cui non tutti credevano. Ecco cosa è successo

Come di consueto sono stati resi noti i dati ufficiali sugli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 21 aprile 2021. La prima puntata di Buongiorno, mamma!, che vede protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, si è piazzata al primo posto con una media di 3.871.000 telespettatori (18% share). Secondo posto per Alberto Angela, tornato alla conduzione di Ulisse – Il piacere della scoperta che ha raccolto 3.388.000 spettatori (15% di share). Al terzo posto Federica Sciarelli, in onda con Chi l’ha Visto? su Rai 3, che ha totalizzato il 10,6% di share (2.388.000 spettatori).

I risultati degli altri canali:

Rai 2 – Tutta Colpa dell’Amore: 1.010.000 spettatori (4,1%).

Italia 1 – Segnali dal Futuro 955.000 (4,2%).

Rete 4 – Zona Bianca: 670.000 (3,3%).

La7 – Atlantide: 468.000 spettatori (2,2%).

Tv8 – Name That Tune – Indovina la Canzone: 630.000 (2,8%).

Nove – Accordi & Disaccordi 422.000 spettatori: (1,7%).

Raoul Bova, le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno, mamma!

Nella seconda puntata di Buongiorno, mamma!, secondo le anticipazioni, Guido non riesce a spiegarsi dove siano finiti i soldi del fondo. Finirà per confidarsi con Agata e teme che la moglie avesse dei segreti.

Intanto Sole, dopo essersi ubriacata ad una festa, ha baciato un ragazzo sconosciuto di cui non ricorda nulla.

Il vicequestore Colaprico scoprirà alcune notizie su Agata, venendo a conoscenza del fatto che sia figlia di Maurizia. Quest’ultima era la migliore amica di Anna, che le rimase accanto in momenti importanti di vita.

La prossima puntata andrà in onda mercoledì 28 aprile alle ore 21:45 su Canale 5. Chiunque può rivedere le puntate accendendo a Mediaset Play.