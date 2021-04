Nicolò Zaniolo-Chiara Nasti, clamorosa indiscrezione: sarà vero?

Una clamorosa indiscrezione sulla coppia Nicolò Zaniolo-Chiara Nasti arriva da Instagram e soltanto qualche occhio più attento se n’è reso conto

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono usciti allo scoperto con la loro relazione soltanto da pochi mesi, circa da gennaio, quando hanno postato insieme la foto di un tatuaggio che rappresenta un’emoji di un cuore trafitto. La loro relazione è andata avanti per un po’, ma qualcosa sembra essere andato storto.

L’indiscrezione è stata lanciata da Investigatoresocial – nickname di Alessandro Rosica – che su Instagram ha fatto notare ai suoi followers, quasi 90mila, che i due hanno smesso di seguirsi. A ciò si aggiunge il fatto – fa notare Rosica – che la Nasti ha rimosso le foto dal profilo con lui. Storia giunta al capolinea? Tutto fa pensare che si vada in questa direzione, ma finora nessuno dei due si è ancora pronunciato sulla questione.

Zaniolo-Nasti, storia al capolinea: sarà definitivo?

Il giovane talento della Roma è noto per i disastri in amore, pertanto non è ancora chiaro se l’addio è definitivo o si tratta di un allontanamento temporaneo come spesso accade. Anche con l’ex, Sara Scaperrotta, è capitato più volte di fare tira e molla. Che sia anche questa volta il caso di una leggera pausa?

Ad ogni modo, Nicolò Zaniolo sembra importarsene poco della vita sentimentale perché non vede l’ora di poter rientrare in campo. A seguito dell’infortunio rimediato contro la Juventus, il fenomeno classe ’99 è stato costretto ad uno stop che va avanti dal 7 settembre. “Manca sempre meno”, scrive sul suo profilo Instagram lasciando trapelare la voglia di tornare sul terreno di gioco.