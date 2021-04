Napoli-Lazio 5-2: voti, highlights e tabellino, vittoria Champions

Napoli-Lazio 5-2: voti, highlights e tabellino al ‘Maradona’. Spettacolo ed emozioni per 90′, ma alla fine gode solo Gattuso

Napoli-Lazio 5-2: ne resterà una sola e non è la squadra di Simone Inzaghi, ancora assente a causa Covid. Se quello del ‘Maradona’ era uno spareggio per la Champions League a sei giornate dalla fine, il verdetto è chiaro e netto anche se nel finale il Napoli ha provato qualche brivido.

Gara subito in discesa per il rigore assegnato dopo lungo conciliabolo e visone al Var di Di Bello dell’entrata di Milinkovic-Savic. Tempo che non ha deconcentrato Insegne, freddissimo così come Politano che qualche minuto dopo ha beffato Reina sul primo palo. Palo, ma pieno, per Correa che avrebbe potuto riaprire i discorsi, quasi un segno del destino.

Nella ripresa poi ancora una doppia perla di Insigne e Mertens per allargare il gap prima della reazione laziale concretizzata da un destro a giro di Immobile e da una pennellata di Milinkovic-Savic. ma a scacciare tutti i cattivi pensieri è arrivato Osimhen che ha chiuso i conti.

Napoli-Lazio 5-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 7′ rig. e 53′ Insigne (N), 12′ Politano (N), 65′ Mertens (N), 70′ Immobile (L), 74′ Milinkovic-Savic (L), 80′ Osimhen

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6 (72′ Rrahmani 6), Koulibaly 6.5 Hysaj 6.5; Fabian Ruiz 7, Bakayoko 6 (89′ Lobotka sv); Politano 7 (72′ Lozano 6), Zielinski 6 (81′ Elmas), Insigne 7.5; Mertens 6.5 (72′ Osimhen 6.5). All. Gattuso 8

LAZIO (3-5-2): Reina 5; Marusic 5.5, Acerbi 6.5, Radu 5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6 (83′ Akpa Akpro sv), Leiva 5 (58′ Cataldi 6.5), Luis Alberto 5 (65′ Pereira 6), Fares 6 (65′ Lulic 5.5); Correa 4.5, Immobile 6.5 (83′ Muriqi sv). All. S. Inzaghi (in panchina Farris) 6

NOTE: ammoniti Milinkovic Savic (L), Manolas (N), Leiva (L), Fabian Ruiz (N), Mertens (N), Immobile (N), Pereira (N)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Napoli-Lazio