Isola dei Famosi, ogni giovedì sera in differita: il motivo

L’Isola dei Famosi 2021 continua ad andare in differita il giovedì sera per lasciare spazio a Supervivientes: capiamo meglio il motivo

Sono in tanti gli appassionati del reality di Canale Cinque, l’ “Isola dei Famosi 2021” che si stanno chiedendo come mai il giovedì sera il programma non venga più trasmesso in diretta ma in differita, e dunque registrato.

Un dettaglio che molti hanno notato da due settimane a questa parte, ovvero, da quando è cominciata l’edizione spagnola dell’ Isola, Supervivientes. Difatti Mediaset ogni giovedì rinuncia alla diretta per consentire al reality spagnolo di andare tranquillamente in onda.

Poiché l’ “Isola dei Famosi” va in onda anche il lunedì, in tanti hanno pensato che forse per questo motivo il giovedì venisse data la precedenza a Supervivientes. Ma nulla di tutto ciò! Il motivo è un altro in quanto l’edizione spagnola del reality va in onda 3 volte a settimana mentre l’Isola solo due.

Isola dei Famosi: spazio a Supervivientes il giovedì sera

In onda due volte a settimana, l’ “Isola dei Famosi 2021” con al timone la bellissima Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi il giovedì viene trasmessa in differita.

Il motivo è molto semplice: il giovedì sera viene dato spazio a Supervivientes in quanto per il programma spagnolo sia il giorno ufficiale della messa in onda. Difatti, Supervivientes viene trasmessa tre volte a settimana su Telecinco, ma il giovedì è l’unico giorno che vede il conduttore Jorge Javier Vázquez al timone del programma.

Pertanto la bellissima Ilary Blasi assieme ai suoi 3 opinionisti è ‘costretta’ a rinunciare alla diretta registrando la puntata il giovedì pomeriggio.