Ibrahimovic ha deciso e adesso la decisione è ufficiale: l’attesa dei tifosi è finita e il Milan getta le basi anche per un altro affare

Una trattativa lunga il giusto ma conclusa nel migliore dei modi per entrambe le parti. Le strade del Milan e di Zlatan Ibrahimovic sono destinate e proseguire insieme. “AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione”.

Poche righe per ufficializzare quello che sembrava chiaro da giorni, ancora di più da questo pomeriggio con un primo posto sui social del club rossonero. Non ci sono invece i termini dell’accordo che è annuale e dovrebbe fruttare allo svedese 7 milioni netti, bonus compresi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Steven Zhang atteso Milano: il motivo

Ibrahimovic ha deciso, i termini dell’accordo soddisfano Raiola. Ora tocca a Donnarumma

Ibra compirà 40 anni nel prossimo mese di ottobre, ma fisicamente sente di averne 10 di meno anche se in questa stagione tra Covid e infortuni ha marcato visita diverse volte. Intanto però sul suo personale tabellino ci sono 17 gol e 3 assist in 25 presenze sule 47 gare giocate dai rossoneri (15 reti in 17 gare di campionato).

Un accordo, mantenendo gli steso termini economici di questa stagione, che soddisfa tanto lui quanto Mino Raiola che ha chiuso un primo tassello del suo puzzle. Ma ce n’è un altro che deve andare a posto e interessa ancora di più i tifosi del Milan. Sistemato Ibra, infatti, c’è da trovare l’accordo per il futuro di Gigio Donnarumma e in questo caso le parti non sono vicine. L’entourage del portiere chiede 12 milioni a stagione, il Milan arriva al massimo a 8 milioni più bonus e per ora la firma non arriva.