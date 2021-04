Fortnite reintroduce la vecchia mappa, ma non come credete

Una grossa novità è arrivata quest’oggi su Fortnite: torna la vecchia mappa, ma non che credete. Tutti i dettagli

Sono passati ormai 18 mesi da quando Fortnite ha introdotto per la prima volta la nuova mappa, in occasione del lancio del secondo capitolo del battle royale. Una decisione che inizialmente ha entusiasmato gli utenti, salvo poi far emergere la nostalgia e la voglia di tornare a giocare nella vecchia isola di gioco.

Una voce che ha preso via via sempre più piede, con milioni di utenti che hanno dichiarato il gioco morto per via delle tantissime modifiche apportate nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Questa notte, però, qualcosa sembra essere cambiato. Epic Games ha voluto accontentare i più nostalgici, reintroducendo la vecchia mappa in una maniera insolita.

Fortnite, torna la vecchia mappa sotto forma di skin

Non si può dir nulla, Fortnite ha effettivamente reintrodotto la vecchia mappa. Ma sotto forma di skin. Da questa notte, infatti, è possibile andare nello shop del gioco e acquistare Eco. Si tratta di un outfit che riproduce fedelmente l’isola di gioco del primo capitolo, e arriva da un design inviato ad Epic dal fan nollobandz. Sul petto è presente un frammento di Lost Lake, mentre Dusty Depot si trova sulla destra, sopra un cratere. Polar Peak può essere facilmente riconosciuto nella caviglia destra, mentre nell’altra cambia si trovano riferimenti a Paradise Palms.

Il braccio destro ospita Durr Burger e l’orologio di Tilted Towers, con il vulcano nella parte opposta. Infine Tomato Town sulla cintura. Se anche voi volete “indossare” la vecchia mappa, non vi resta che acquistarla per 1500 V-Bucks nello shop ufficiale del videogame.