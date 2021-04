L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

Alta tensione nella maggioranza e tra governo e Regioni dopo il via libera al decreto Covid con la Lega che non vota “un decreto che continua a imporre chiusure e limitazioni” come ha detto Matteo Salvini una scelta sulla quale i Dem vanno all’attacco. “Chiudere alle 22 o alle 23 non credo sia un problema pandemico”.

La Conferenza Regioni ha proposto all’unanimità il coprifuoco alle 23, “non ha proposto di stare aperti fino alle 5 come un rave party”, ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervistato alla trasmissione televisiva della Rai Oggi è un altro giorno.

Coronavirus, bollettino 22 aprile: 16.232 contagi e 360 morti

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 13.884 nuove positività mentre il bollettino di oggi, giovedì 22 aprile, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 16.232 persone. I decessi sono 360 mentre il numero di guariti è di 19.125.

⁣⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.232 contagiati

• 360 morti

• 19.125 guariti

-55 terapie intensive | -690 ricoveri

364.804 tamponi

Tasso di positività: 4,4% (+0,5%)

16.414.981 dosi di vaccino somministrate in totale