Una capra gli ruba l’auto e lui chiama la Polizia: l’incredibile vicenda

Una capra gli ‘ruba’ l’auto e lui è costretto a chiamare la Polizia: l’assurda vicenda arriva dall’Austria

La notizia risale al 2013, ma per la sua assurdità vale la pena tornarla a raccontare, soprattutto per chi non la conosce. Ci troviamo nelle vicinanze di Bad Radkesburg, in Austria ma a confine con la Slovenia, in aperta campagna. Un uomo, Gunther Hauser, mentre è alla guida subisce il furto dell’auto…da una capra.

Capra ruba l’auto, l’assicurazione lo risarcisce?

Avete letto bene, una capra ha rubato l’automobile ad un 45enne. L’animale è piombato davanti al veicolo, non permettendo all’uomo di proseguire il cammino. Quest’ultimo, una volta sceso, tenta di cacciare via la capra ma quest’ultima si avventa all’interno ed inizia a mangiare i sedili. Gunther le prova tutte per scacciare via l’animale, ma senza successo. A quel punto chiama la Polizia: “Pronto, una capra mi ha rubato l’auto”. Gli agenti, nonostante l’incredibile vicenda, accorrono prontamente.

Tutti insieme riescono a far sloggiare la capra dal veicolo, anche se Gunther Hauser si ritrova un sacco di danni a sedili e non solo. Lui stesso poi ammette: “Ho dovuto fare una foto della capra perché la mia compagnia di assicurazione non mi avrebbe mai creduto”. Per altre storie curiose, cliccate qui.