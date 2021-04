Calciomercato Milan, è fatta per l’attaccante: annuncio ad un passo

Calciomercato Milan, è quasi fatta per l’attaccante. I rossoneri si sono portati avanti per il prossimo anno, a breve l’annuncio

Una sconfitta che rischia di minare quanto di buono fatto fin qui. La caduta in casa contro il Sassuolo ha portato ad un grave contraccolpo morale e a livello di classifica per il Milan, che ora rischia di esser sorpassato dall’Atalanta e si trova sempre più vicino a Napoli e Lazio fuori dalla zona Champions. Serve un’inversione di rotta immediata per gli uomini di Pioli, per un calendario che si fa sempre più complicato.

Mentre la squadra in campo deve ritrovare la giusta quadra per piazzarsi tra le prime quattro del campionato, la dirigenza sta già lavorando al futuro. Tramontata sul nascere l’idea della Superleague, ora l’obiettivo è quello di rinforzare la squadra da mettere a disposizione al tecnico parmigiano. Il primo nodo è l’attaccante: è arrivato l’accordo, a ore l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Milan, quasi ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic vestirà la maglia del Milan anche il prossimo anno. Ne è sicuro anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che parla di accordo totale e di un annuncio che dovrebbe già arrivare tra questa sera e domani. Hanno convinto le prestazioni dello svedese, in campo e fuori. Le cifre percepite dovrebbero essere pressoché identiche a quelle percepite attualmente: 7 milioni di euro per l’intera stagione.

Intanto però, come riportato da Sky Sport, il giocatore se la sta vedendo con un fastidio al polpaccio e potrebbe non farcela per la sfida fondamentale di lunedì sera contro la Lazio all’Olimpico. In dubbio anche Theo Hernandez, mentre dovrebbe tornare a far coppia con Franck Kessié l’algerino Ismael Bennacer.