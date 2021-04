Calciomercato Juventus, è in uscita dal Real Madrid: Paratici ne approfitta

Calciomercato Juventus | Il direttore Fabio Paratici ha pronto l’affare per la finestra di mercato estiva: il calciatore è in uscita dal Real Madrid

La Juventus è già concentrata a quella che sarà la prossima stagione, soprattutto perché ci sarà un bel po’ da fare in termini di calciomercato. La squadra è palese che abbia bisogno di un rinnovamento, nonostante non possano esserci acquisti faraonici se non a fronte di cessioni onerose.

Paratici dovrà scovare possibili affari ed a tal proposito, secondo quanto riferito da TodoFichajes.com, avrebbe messo nel mirino Isco del Real Madrid. Il calciatore, ambito anche dal Siviglia e da mezza Premier League, è nella lista trasferimenti ed i Blancos pare siano pronti a cederlo per 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, cosa potrebbe succedere in attacco

Nelle ultime uscite gli attaccanti della Juventus non hanno per niente convinto. Ronaldo ormai appare troppo discontinuo, nonostante le qualità indubbie, Morata apporta pochi gol e Dybala, alle prese costantemente con infortuni, non riesce ad essere quello di un tempo. I bianconeri, oltre a riflettere su cosa fare con ognuno di loro, starebbero pensando a diversi profili per la prossima stagione.

In primis, piace Haaland del Borussia Dortmund che però costa troppo (oltre 75 milioni di euro). Paratici si muove anche per Aguero, in scadenza con il Manchester City, che è vicinissimo però al Barcellona. Occhio anche a Vlahovic della Fiorentina che è esploso in questa stagione. In tal caso è il Milan ad essere in vantaggio per il serbo. Più un’idea che altro André Silva del Francoforte.