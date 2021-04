L’Inter attende l’arrivo del suo Presidente, mister Zhang, impegnato su un doppio fronte.

Una scossa di terremoto, fortissima, di magnitudo incalcolabile quella che ha colpito il calcio europeo. L’Inter è coinvolta nel progetto “rinascita finanziaria” Superlega, ma dopo il dietrofront dei club inglesi e in seguito alle minacce dei tifosi di non seguire più la squadra del cuore, la proprietà nerazzurra ha rivalutato tutto e così anch’essa ha fatto dietrofront.

I tifosi, non tutti, rivaluteranno la propria idea di tifo e, come affermato da molti, abbracceranno nuovi colori. L’Inter dunque proverà a riconquistare i suoi tifosi regalando loro anche qualche innesto di qualità.

Calciomercato Inter, Steven Zhang atteso Milano: il motivo

Steven Zhang è atteso a Milano da Nanchino nella prima settimana di maggio per definire il piano societario, tra prestito e socio di minoranza in sostituzione di LionRock. Oltre a tutto ciò, anche per illustrare i programmi futuri a Beppe Marotta e Antonio Conte.

Parte del programma riguarderà il tema rinnovi e cessioni. I primi due calciatori nerazzurri ad essere blindati saranno Lautaro Martinez e Bastoni. L’attaccante argentino guadagnerà 4,5 milioni di euro netti all’anno più bonus a salire. Aumento in arrivo anche per il difensore italiano, che passerà dagli attuali 1,5 milioni di euro più bonus a 4 milioni di euro netti a stagione.