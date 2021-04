Belen Rodriguez, che diventerà mamma per la seconda volta, ha fatto un annuncio a colazione.

La coppia più bella e seguita da milioni di followers è rientrata in Italia dopo un viaggio alle Maldive. Come da regolamento, Belen Rodriguez insieme al fidanzato Antonino Spinalbese è in quarantena fiduciaria, così come dimostrano le stories pubblicate su Instagram in entrambi i profili della coppia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Isola dei Famosi, fan sorpresi: “Sarà lei ad essere eliminata”

La coppia, secondo quanto è possibile apprendere guardando le loro stories pubblicate da entrambi sui social, starebbe facendo il countdown in attesa che finisca la quarantena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Canone Rai, fino al 30 aprile si può chiedere l’esenzione: a chi spetta

Belen Rodriguez, l’annuncio a colazione: fan spiazzati

Nelle story mentre fanno colazione, Belen e Antonino tra risate e tv accesa annunciano ai follower che sono in quarantena. Scrive lui che mancano 11 giorni alla fine dell’isolamento dopo il viaggio alle Maldive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nicolò Zaniolo-Chiara Nasti, clamorosa indiscrezione: sarà vero?

Subito dopo, a testimonianza del grande amore che tiene ben saldo il loro rapporto, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono scambiati battute. Solo chi si ama veramente riesce a essere un po’ tutto come loro, amici, amanti e due anime indivisibili come dimostra il lungo messaggio pieno d’amore dedicato al fidanzato.