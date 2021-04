Anticipazioni Uomini e Donne, lo svela in diretta: colpo di scena

Anticipazioni Uomini e Donne 22 aprile | Il corteggiatore svelerà a tutti una notizia molto importante: colpo di scena nelle prossime puntate?

Quest’oggi andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 da ormai quasi 25 anni ed a condurlo è da sempre Maria De Filippi, che ne è anche l’ideatrice.

Sia oggi che domani la protagonista a centro studio dovrebbe essere la dama Ida Platano, tornata dopo l’addio di Riccardo Guarnieri, che è finita nel cuore di Luca Cerenelli. Quest’ultimo infatti si scontrerà con Angela. La stessa Ida ha rivelato di aver incontrato un cavaliere, ma non si sa ancora chi.

Intanto il colpo di scena arriva dall’esterno. L’ex cavaliere Simone Bolognesi ha rivelato in diretta ai suoi follower di Instagram: “Non avrei pensato mai di rientrare, finché non ho visto nuovamente Ida in studio. E’ l’unica che negli ultimi due mesi mi ha mosso qualcosa. Rientrerei per corteggiarla”. Chissà che quindi queste parole non diventino realtà. Potrebbe essere il risvolto interessante delle puntate della fine del mese di aprile. Questo è quanto anticipato da Sussidiario.net.

Anticipazioni Uomini e Donne 22 aprile

Per quel che riguarda il trono Classico, Giacomo Czerny sta continuando a conoscere Martina e Carolina. Con le due corteggiatrici il rapporto sta diventando sempre più importante. La prima però ritiene che Giacomo provi solo un interesse mentale per lei, mentre i veri sentimenti sarebbero per Carolina.

Giacomo però ha spiazzato tutti quando ha rivolto determinate parole a Martina: “Ti vedo nella mia quotidianità, ed è una cosa bella”. Nonostante ciò, ha ammesso di essere ancora molto confuso.