Anticipazioni Isola dei Famosi, fan sorpresi: “Sarà lei ad essere eliminata”

Tra poche ore inizia l’Isola dei Famosi e già si sa, anche se non con certezza assoluta, chi potrebbe essere eliminata al televoto.

Tutto pronto per il secondo appuntamento della settimana dell’Isola dei Famosi. Mancano poche ore e possiamo affermare a gran voce che anche stasera ne vedremo delle belle. Innanzitutto, proprio come accaduto la scorsa settimana, il reality condotto da Ilary Blasi verrà trasmesso in differita. Il programma per non scontrarsi con Supervivientes, format spagnolo dell’isola, verrà registrato nel pomeriggio, per poi andare in onda come al solito su Canale 5 alle 21.45.

Detto questo andiamo oltre e parliamo dei concorrenti in nomination, tre donne: Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. Chi tra loro dovrà abbandonare il gruppo? Ebbene, per conoscere il reale referto bisognerà attendere qualche altra ora ma in base a numerosi sondaggi fatti possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere.

Secondo i dati raccolti da Reality House, a risultare la meno votata, e quindi a rischio eliminazione, è Vera Gemma, che ottiene il 22% dei voti. A seguire troviamo Miryea Stabile, col 37% dei voti, e Fariba Tehrani, risultata la più amata col 41% dei voti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Una capra gli ruba l’auto e lui chiama la Polizia: l’incredibile vicenda

Anticipazioni Isola dei Famosi, fan sorpresi: nuovi ingressi

Nella puntata di giovedì 22 aprile sbarcheranno a Cayo Cochinos quattro nuovi naufraghi: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Manuela Ferrera è una modella e opinionista tv. Ha avuto un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Di recente ha assicurato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio.

Emanuela Tittocchia è un’attrice, conduttrice e opinionista televisiva. È diventata famosa grazie alla soap opera Centovetrine, dove ha ricoperto il ruolo di Carmen. Rosaria Cannavò è una soubrette, ballerina e modella molto nota nei primi anni Duemila. È stata fidanzata con gli ex calciatori Antonio Cassano e Christian Panucci. Mattia Diamante è un vocalist e organizzatore di eventi. Si è fatto conoscere nel 2017 come corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne.