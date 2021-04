Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e Donne, è stata tirata in ballo da un suo ex corteggiatore. Il retroscena ha lasciato tutti senza parole.

I tantissimi fan di Uomini e Donne sicuramente si ricorderanno della vecchia fiamma di Gemma Galgani. Il percorso della dama torinese a Uomini e Donne è stato parecchio movimentato e ricco di delusioni. Prima di Maurizio (con cui la dama, come lei stessa ha affermato… ha consumato), ma dopo Giorgio, Gemma ha frequentato anche Rocco Fredella.

La loro frequentazione non passo alla storia del programma per importanza di sentimenti da entrambe le parti o per durata. I due si dissero addio dopo pochi mesi e oggi, il cavaliere è tornato a parlare di quella esperienza e in modo particolare di Gemma Galgani.

Uomini e Donne, retroscena su Gemma Galgani: fan sconcertati

Rocco Fredella, ai microfoni di Più Donna ha confessato di aver pensato di chiudersi in convento dopo la sua avventura a Uomini e Donne dove ha conosciuto Gemma Galgani. “Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero”.

Le sue parole non restano fine a se stesse e richiamano altri temi dove al centro c’è sempre la dama torinese. “Uscito dal programma ho detto solo una cosa: ‘Se non trovo l’amore me ne vado in convento’. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato”.