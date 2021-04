Tommaso Zorzi, lacrime in diretta: il motivo spiazza i fan – VIDEO

Tommaso Zorzi, lacrime in diretta: il motivo spiazza i fan come di vede in questo Video che sta circolando in questi minuti sul web.

Ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip prima di sbarcare all’Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista accanto ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Tommaso Zorzi è, senza ombra di dubbio, il personaggio televisivo del momento e non ha bisogno di presentazioni: il 26enne originario di Milano sta confermando di avere un grandissimo talento e spesso è anche ospite al ‘Maurizio Costanzo Show’. La sfera sentimentale, però, sembra non sorridere all’influencer meneghino che, proprio pochissimi minuti fa, ha fatto una importantissima rivelazione sulla propria pagina Instagram.

Tommaso Zorzi piange in diretta su Instagram: il motivo

“Ragazzi, io mi sono messo a pensare un attimo alla mia vita sentimentale e mi sono scese le lacrime. Tutto a posto eh, tutto a posto”, il commento dello stesso Tommaso Zorzi che non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime. Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte dei suoi fan, che hanno immediatamente provato a tirare sul il morale dell’ex gieffino. Ecco il Video che sta circolando proprio in questi minuti sul web e che vede coinvolto l’ultimo vincitore del GF Vip: