Supercashback, chi vince in caso di parità di transazioni?

Supercashback, c’è una domanda che ora balza nella mente degli utenti: chi vince in caso di parità di transazioni tra due utenti?

Continua spedita la corsa al supercashback, ovvero il premio di 1.500 euro valido per i primi 100.000 utenti che entro giugno raggiungeranno il maggior numero di transazioni. Parallelamente ai 150€ con 50 operazioni, in ballo c’è anche questo concorso che sta scatenando e gli animi in Italia con una maratona sfrenata tra acquisti e scorrettezze varie. Dopo un periodo apparente di assestamento totale, la corsa ha subito una tremenda scossa a causa dell’impennata nella bassa classifica che ha rimesso tutto in discussione.

Supercashback e lo scenario in caso di pareggio

L’ultimo in classifica, infatti, ora conta oltre 270 acquisti già registrati. Un boom clamoroso, considerando che il dato era di poco più di 220 appena 7-10 giorni fa. La fiammata, pertanto, ha finito con col scombussolare l’intera graduatoria con una brutta sorpresa per tantissimi italiani. Molti di questi, del resto, si sono improvvisamente ritrovati fuori dalla zona vincente e c’è chi adesso rischia maledettamente e si trova davvero in bilico. Così ora l’ansia sale, tra chi teme di restare fuori alla fine dei conti e chi virtualmente di fatto già lo è dopo l’accelerata di questi giorni.

E adesso è soprattutto una domanda che rimbalza nella mente dei partecipanti: cosa succede se a fine corsa qualcuno dovesse trovarsi a parità di transazioni con un altro concorrente? Estremamente probabile del resto, a tal punto che il Governo aveva già tracciato lo scenario al momento del lancio del programma con una regola ad hoc per tale situazione.

In quel caso, come si legge nelle FAQ relative al Cashback sul sito ufficiale: “A parità di numero di transazioni valide al termine di ciascun periodo, avrà la priorità chi ha effettuato l’ultima transazione valida prima degli altri partecipanti”. Tradotto: se due concorrenti dovessero chiudere a 503 operazioni, vincerebbe chi ha centrato l’ultimo acquisto prima dell’altro in ordine cronologico.