Serena Rossi ha sorpreso tutti con un discorso e dedica che ha emozionato l’intero Paese.

Ieri sera, martedì 20 aprile, è andata in onda l’ultima puntata di Canzone Segreta il cui atto conclusivo ha commosso l’intera nazione. L’ultima puntata è stata denominata “Stasera canzoni segrete” e tra i protagonisti della serata nomi illustri come Adriano Panatta, Max Giusti – che ha ricevuto la lettera dei figli e non ha trattenuto le lacrime -, Carolyn Smith, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Cristina Parodi.

Come detto poche battute fa, il finale, l’ultimo atto dell’opera è stato caratterizzato da un momento di particolare commozione. La conduttrice, Serena Rossi, ha reso omaggio alle vittime di Covid-19 in Italia. “La cura” di Franco Battiato la canzone scelta mentre sul videowall, scorrevano lentamente i nomi di tutte le vittime.

Serena Rossi, la straordinaria decisione emoziona tutti: Italia commossa

“Il nostro viaggio di Canzone Segreta sta finendo. È stato un viaggio bellissimo in cui ogni singola persona coinvolta ci ha messo il cuore e ce ne ha messo tanto. Vorrei ringraziare tutta la squadra, la Rai, il direttore Coletta, gli autori, il regista e tutti i reparti”. Serena Rossi inizia così il suo discorso, l’ultimo dell’ultima puntata. Emozioni su emozioni che perdono il controllo quando si decide di introdurre una dedica particolare.

“Noi tutti di Canzone Segreta vogliamo dedicare questa canzone a loro e ai loro affetti più cari”. A seguire i nomi delle vittime con in sottofondo una delle canzoni il cui testo è un ringraziamento per chi è in prima linea a lottare contro un nemico invisibile.