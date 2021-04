La regina Elisabetta ha un oggetto a cui non rinuncia mai e che ha sempre portato con sé in ogni occasione: scopriamo di cosa si tratta

La regina Elisabetta oggi compie 95 anni e per lei sarà il compleanno più triste di sempre a causa della recente scomparsa del suo consorte, il principe Filippo, che le era accanto da oltre 70 anni. Comunque, si può dire che la regina mostri molti anni in meno rispetto a quanti ne abbia realmente e questo è dovuto, oltre che allo stile di vita sano, al trucco e parrucco impeccabili.

Il suo vero segreto, riguardante un oggetto che non manca mai nella sua borsa, sarebbe però l’Eight Hour Cream, prodotto di bellezza di Elizabeth Arden, che massaggia ogni giorno sul proprio viso e che glielo rende levigato e lucente. A rivelarlo è Vanity Fair. La ‘queen’ vi abbina anche un rossetto rosa acceso ed una piega sempre in ‘perfetta forma’.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, confessione drammatica: “Ho avuto problemi al cuore”

Regina Elisabetta, la successione è un problema

IN AGGIORNAMENTO

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, c’è l’annuncio: tutta la verità su Can Yaman – FOTO