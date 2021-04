Prime Video, ex Iena sbarca con un film: quando e come vederlo

Una docuserie di Amazon Prime Video interamente ispirate da un libro di un ex Iena diretto e scritto da Hugo Berkeley

Veleno, la docu-serie true-crime in cinque episodi diretta da Hugo Berkeley e ispirata al libro “Veleno. Una storia vera” di Pablo Trincia arriva su Prime Video Italia a maggio. pic.twitter.com/PLHA1Z0HHp — Fremantle Italy (@FremantleIT) April 20, 2021

Hugo Berkeley ha trasformato in pellicola l’inchiesta messa nero su bianco da Pablo Trincia, ex Iena di Italia 1. “Veleno” è il titolo del libro pubblicato ad aprile del 2019 dal giornalista che racconta dei quanto accaduto a Mirandola – nel modenese – a fine anni ’90. A quei tempi, circa una ventina di persone chiamate “I diavoli della Bassa Modenese” furono accusate di essere una vera e propria setta accusata di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini.

Le lunghe e grandi indagini della Polizia cominciarono a partire dalle denunce di uno dei sedici bambini ascoltati dalla Procura. Al termine di quest’ultima, tutti i bambini furono allontanati dalle proprie famiglie.

Prime Video, quando e come vedere “Veleno”

La docu-serie composta da 5 puntate sul libro “Veleno” e sui fatti realmente accaduti a Mirandola sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal mese di maggio. In esclusiva per coloro che effettueranno la loro prima registrazione, sarà possibile usufruire dei primi 30 giorni gratuitamente. Soltanto al termine di questi, in caso di mancata disdetta, sarà possibile guardare tutti i contenuti da smartphone, tablet, PC o Smart TV a soli 3,99 euro al mese.

Ancora tutto da scoprire il cast scelto dal produttore Hugo Berkeley e Fremantle Italy che garantisce la distribuzione del prodotto a livello internazionale.