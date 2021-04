Pfizer, in arrivo in Italia oltre 1,5 milioni di dosi del vaccino statunitense

In arrivo in Italia un nuovo carico di vaccini della Pfizer, ad annunciarlo è stato il commissario Figliuolo. Oggi il Cdm sul nuovo dl Covid

Il Coronavirus non smette di perseverare sul nostro Paese, e l’unica arma per combatterlo è quella dell’immunizzazione. Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha reso noto che è partita in queste ore una nuova consegna dell’azienda farmaceutica statunitense, Pfizer.

Saranno quindi in arrivo oltre 1,5milioni di dosi del vaccino anti-Covid Pfizer da distribuire alle Regioni italiane. Intanto si stanno distribuendo anche 184 mila dosi del vaccino Johnson & Johnson. Questo ultimo ha ricevuto l’ok dall’Ema e dall’Aifa, buono per gli over 60.

Alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 21 aprile, il Consiglio dei Ministri si riunirà per il nuovo dl Covid dopo aver accolto anche le preoccupazioni delle Regioni circa l’annuncio di Draghi che prevedeva il rientro in classe del 100% degli studenti delle superiori.

Oggi pomeriggio il Cdm sul nuovo dl Covid

Dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che prevedeva il rientro in classe per il 100% degli studenti già dal prossimo 26 aprile, i presidenti di Regione si sono fermamente opposti.

Di conseguenza, nel testo che approderà oggi in Consiglio dei Ministri sarebbero previste delle forme flessibili quanto all’organizzazione dell’attività scolastica, suddivise in base ai colori ed alla collocazione delle Regioni.

Intanto queste ultime chiedono di spostare il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 23.00. A tal proposito la Gelmini ha fatto sapere che sarà tolto per gradi e con un corretto comportamento degli italiani. Il nuovo dl Covid sarà valido dal prossimo 26 aprile al 31 luglio.