Meteo, ennesima perturbazione in arrivo: nuovi temporali sull’Italia

Il meteo della penisola rischia di subire una nuova perturbazione che colpirà le nostre regione. Infatti avremo ancora temporali su alcune regioni italiane.

Nonostante sia primavera inoltrata, il meteo italiano non riesce a stabilizzarsi, con continue precipitazioni pronte a minare la stabilità della penisola. Infatti da questo mercoledì, è pronto ad arrivare sulla penisola una nuova perturbazione atlantica, che porterà piogge e precipitazioni sul paese. Avremo, di conseguenza, un contesto meteorologico fresco ed instabile. Inoltre questo tipo di situazione si rifletterà ben presto sulle regioni della penisola.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maurizio Cerrato, Don Ciro Cozzolino (Libera): “Chi ha commesso questo gesto si costituisca”

Sono diverse settimane che le regioni meridionali sono soggiorno di un vortice atlantico, alimentato da masse d’aria fredda. Con questa configurazione, il meteo non può di certo garantire stabilità e per questo motivo il bel tempo stenta a decollare anche al Sud. Inoltre, sempre l’atlantico sta portando a sè una nuova perturbazione che porterà un rinnovato scompiglio. Andiamo quindi a vedere l’evoluzione meteorologica sulla penisola italiana nelle prossime 24 ore.

Meteo, nuova perturbazione in Italia: cresce l’instabilità

La perturbazione fredda, presente in Italia fino a questo mercoledì, si sta allontanando ma resta sempre un pericolo per il nostro meteo. Infatti, a breve, potrebbe arrivare un nuovo vortice freddo che farà precipitare l’Italia in preda all’instabilità. Durante questa giornata un fronte che raggiungerà il Nordovest sin dalle prime ore di questo mercoledì. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un tempo instabile proprio su Nordovest. Infatti le piogge colpiranno specialmente Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Altrove, invece, avremo ancora del tempo stabile con qualche pioggia moderata sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno in generale calo, con massime che oscilleranno dai 14 ai 18 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Estate 2021, Scajola: “Ci saranno le stesse regole dello scorso anno”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora tantissima nuvolosità, con piogge e precipitazioni pronte a colpire parte della Sardegna e della Toscana. La situazione risulterà più soleggiata sulle regioni adriatiche, pronte a garantire maggiore stabilità. Anche qui le temperature non mostreranno alcuna variazione, con massime che andranno dai 15 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un clima prevalentemente soleggiato. Durante questo mercoledì avremo ancora innocui disturbi con velature e nuvolosità irregolari. Fortunatamente il clima resterà asciutto nelle prossime ore. In contro tendenza, qui avremo temperature in aumento, con massime che oscilleranno dai 14 ai 18 gradi.