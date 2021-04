Juventus-Parma, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca poco all’inizio di Juventus Parma, match valido per la 32esima giornata di Serie A: dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il match della 32esima giornata di Serie A tra Juventus e Parma. I bianconeri, travolti dal caos Super League, dovranno concentrarsi al massimo per conquistare la vittoria e preservare un piazzamento per la prossima Champions League. Di fronte però ci sarà un Parma alla caccia di punti preziosi per la salvezza. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dai padroni di casa della Juventus, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta. I bianconeri stanno affrontando la stagione più travagliata degli ultimi dieci anni e non sarà facile riacquistare concentrazione dopo le faccende extra campo delle ultime 24 ore. Inoltre contro i ‘Crociati’ mister Andrea Pirlo dovrà fare a meno sia di Federico Chiesa che di Federico Bernardeschi.

Mentre dall’altra parte troviamo il Parma, reduce dalla batosta in trasferta contro il Cagliari. Infatti contro gli isolani, la formazione di d’Aversa si è fatta rimontare nei minuti di recupero, perdendo tre punti che oramai sembravano in tasca. Contro i bianconeri servirà una vera e propria impresa per continuare a sperare in una salvezza che sembra lontanissima. Andiamo quindi a vedere dove seguire Juventus-Parma in streaming gratis.

Juventus-Parma, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Parma, match valido per la 32esima giornata di Serie A. La partita, inoltre, andrà in scena sul palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino, terreno di gioco proprio della compagine bianconera. La partita sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma di streaming tedesca, DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.