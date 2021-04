Isola dei Famosi, salta il suo ingresso: è successo tutto all’improvviso

Nelle ultime ore è emersa la notizia riguardante la trattativa saltata in merito all’ingresso di un nuovo concorrente: i dettagli

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di quattro nuovi ingresso all’Isola di Famosi: si tratta di Rosaria Cannavò, Manuela Ferrara, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Tutti confermati, tranne uno.

Secondo quanto riferito da TvBlog, sarà il modello Ludovico Vacchelli a non andare in Honduras. Per motivo da noi sconosciuti sarebbe saltata la trattativa tra le parti. Insieme ai prossimi naufraghi di cui abbiamo appena fatto i nomi, dovrebbe esserci anche Matteo Diamante.

Torna in auge, invece, la pista legata ad Ignazio Moser. La scorsa settimana pareva fosse saltato l’accordo con l’ex ciclista a causa della gelosia della fidanzata Cecilia, ma pare non sia stata detta ancora l’ultima parola. Si attenderà infatti una sua risposta fino a lunedì 26 aprile, ma non oltre.

Isola dei Famosi, il retroscena sull’addio di Elisa Isoardi

E’ passata una settimana dall’incidente all’occhio che ha costretto Elisa Isoardi, data tra le papabili vincitrici dall’inizio, a ritirarsi dall’isola. Secondo quanto riferito da Dagospia, nei giorni precedenti all’accaduto in molti assicuravano sarebbe uscita. Il motivo? Avrebbe firmato per otto puntate. Questo non vuol dire che non abbia problemi visivi, ma non gravi da dover abbandonare. Intanto, appena terminata la quarantena obbligatoria, la Isoardi sarà in studio insieme agli altri concorrenti usciti dal programma.

Nel frattempo si rilassa e concentra alla prossima stagione che dovrebbe essere in Mediaset. Si riflette sulla possibilità di sostituirla alla Panicucci per Mattino Cinque.