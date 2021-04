Isola dei Famosi, Ignazio Moser “bloccato”: salta tutto?

Brutta situazione per Ignazio Moser che è tanto atteso sull’Isola dei Famosi lunedì 26 aprile, ma qualcosa ha bloccato tutto

Spiacevole intoppo per Ignazio Moser che è tanto atteso sull’Isola Dei Famosi per dare brio a quest’edizione. La dolce metà di Cecilia Rodriguez, infatti, diretto verso l’Honduras sembra essere stato bloccato in Messico. Stando a quanto riportato da 361Magazine, infatti, l’ex ciclista avrebbe perso il volo per l’Honduras e dato l’intoppo, l’arrivo sull’isola potrebbe slittare di qualche giorno.

Prima di partire per l’Isola dei Famosi, Ignazio Moser – insieme alla convivente Cecilia – ha dovuto osservare la quarantena obbligatoria affinché non portasse alcun tipo di problema agli altri concorrenti del reality show.

Ignazio Moser, non è l’unico: i nuovi ingressi all’Isola dei Famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Quest’Isola non vince né convince, pertanto Ilary Blasi ed il suo staff stanno cercando le carte vincenti affinché gli ascolti possano tornare ad alzarsi. Insieme ad Ignazio Moser, a fare il loro ingresso in Honduras saranno anche Manuela Ferrara, Rosalinda Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, nulla di certo, ma ciò che è sicuro è che questo reality merita un po’ più di pepe.

Alcuni rumors hanno riferito anche di una possibile presenza di Cecilia Rodriguez in studio con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Avrebbe il ruolo di quarta opinionista, una volta che il suo fidanzato entrerebbe a far parte del cast dell’Isola.