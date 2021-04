Giulia Salemi, brutto infortunio: “L’ho scoperto ora”

Una piccola frattura rimediata all’interno della casa del Grande Fratello VIP di cui si è accorta soltanto adesso, Giulia Salemi lo racconta ai suoi fan

Giulia Salemi ha subito un piccolo infortunio che, però, ha scoperto soltanto in un secondo momento. Durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP – dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli – sembrerebbe che la showgirl abbia rimediato una frattura interna all’alluce del piede.

La Salemi ha anche ricordato la data dell’infortunio, si tratta infatti della caduta presa in piscina poco dopo essere entrata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi, come ha scoperto della frattura all’alluce

La bellissima modella, Giulia Salemi, che conta un profilo Instagram con più di un milione e mezzo di followers, ha raccontato a tutti i suoi fan come ha scoperto un infortunio che risale a 5 mesi fa. Evidentemente, non appena accaduto, il dolore non era così tanto acuto da costringere la showgirl a rivolgersi a degli specialista, però il leggero fastidio è rimasto. “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre”.

Come ovvio che sia, a seguito della risonanza, la Salemi si è affidata ad un team di esperti affinché il piccolo infortunio – e quindi la frattura rimediata – possa risanarsi quanto prima per riprendere in scioltezza il lavoro insieme alla sua dolce metà Pierpaolo.