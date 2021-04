Francobolli rari, questo vale 150.000 euro: potreste averlo anche voi!

Francobolli rari, ce n’è uno che è stato messo in vendita su Ebay a 150.000 euro. Potreste averlo anche voi

I francobolli rari sono forse gli oggetti più ambiti all’interno dell’immenso del collezionismo. Ci sono decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo disposti a fare follie per portarsi a casa dei veri e propri cimeli a prezzi d’occasione. Ce ne sono alcuni che, per un motivo o per un altro, arrivano a valere una fortuna.

È sempre bene controllare ciò che si ha in casa: potreste avere tra le mani un tesoro senza saperlo! Oggi vi parliamo di un francobollo degli Stati Parmensi risalente al periodo del Ducato di Parma e Piacenza. Essendo un pezzo rarissimo, è ovviamente schizzato alle stelle a livello di valore. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Francobolli rari, ce n’è uno dal valore di 150.000 euro

Avete mai pensato che tra i francobolli rari ce ne siano alcuni del valore di oltre 100.000 euro? Beh, il mondo del collezionismo non smette mai di stupire! C’è uno speciale pezzo risalente al periodo del Ducato di Parma e Piacenza che è stato messo in vendita su Ebay all’incredibile cifra di 150.000 euro! Il suo valore speciale è dovuto fondamentalmente al fatto che si può attribuire ad un periodo d’oro per la storia italiana.

Un autentico cimelio per ricordare il passato, racchiuso in un bollino che ai tempi valeva appena 80 centesimi. Il consiglio è quello di guardare tra i vostri francobolli con attenzione, potreste avere tra le mani un tesoro immenso!