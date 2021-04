Dopo una lunga attesa, finalmente è stata mostrata la skin di Fortnite Batman Zero Corazzato. Ecco le immagini

Da ieri è disponibile su Amazon il primo volume del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero. Si tratta di una mini serie composta da sei numeri che unisce il mondo del Cavaliere Oscuro a quello del battle royale di Epic Games. Un’altra mossa di successo da parte del brand videoludico, che allarga ancora una volta i propri orizzonti e si affaccia ad un mercato ancor più ricco.

Come già specificato più volte, acquistando ogni singolo numero si potranno avere alcuni benefici esclusivi. Con la prima uscita, è inclusa la skin di Harley Quinn Rinascita, mentre con i seguenti fumetti sarà la volta del Rampino Artigliato di Catwoman, del deltaplano Batman Zero Wing, del deltaplano Distruttore Deathstroke, del dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e del piccone ascia Batarang. Per chi sblocca tutti e 6 i premi, c’è un’altra skin speciale: Batman Zero Corazzato.

Fortnite, le immagini della skin Batman Zero Corazzato

Finalmente sono state mostrate le prime immagini in anteprima della nuova skin di Batman Zero Corazzato, disponibile solo per chi acquista tutti e 6 i numeri del nuovo fumetto e riscatta i codici in-game con i dovuti premi. Fortnite ha reso pubblico un primo video trailer ufficiale, nel quale si può vedere – tra le altre cose – anche la tanto attesa mimetica esclusiva e rarissima. Ricordiamo che non è l’unico dei premi disponibili.

Ognuno dei 6 numeri avrà uno speciale gadget, ma è chiaro che il più ambito sarà sicuramente quello finale, che potrebbe diventare nel corso delle prossime settimane un vero oggetto da collezione. L’ultimo numero sarà disponibile il 6 luglio, e solo da quella data si potrà ottenere la nuova skin.