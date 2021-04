Facebook lavora a Soundbite, podcast e altro: è sfida a Clubhouse

Il CEO di Facebook ha annunciato numerose novità in arrivo nelle prossime settimane. Da Soundbite ai podcast: tutti i dettagli

Continua la lotta a Clubhouse, il social network del momento. Esploso ad inizio 2021, il servizio offerto da Alpha Exploration Co. mette a disposizione degli utenti stanze vocali a tema, interamente esclusive e dedicate a coloro che dispongono di un dispositivo iOS (per ora) e che ricevono un invito da parte di un altro utente.

Twitter ha già lanciato Spaces, e ora anche Facebook si prepara alla lotta definitiva. Stando a quanto raccontato dal CEO del social network, nel corso dei prossimi mesi sbarcheranno sulla piattaforma tantissimi servizi dedicati al comparto audio. Si parla di Soundbite, di podcast e di altri format che permetteranno agli utenti di creare contenuti ed interazioni usando esclusivamente la propria voce.

Facebook, da Soundbite ai podcast: tutte le novità

Soundbite, podcast e non solo: Facebook fa sul serio, e vuole spodestare Clubhouse dal trono di applicazione più in voga del momento. A confermarlo il CEO dell’azienda, che ha spiegato come – nel corso dei prossimi 3-6 mesi – arriveranno una serie di servizi che chiederanno esclusivamente l’utilizzo della voce. Ci saranno le Stanze audio in diretta su Messenger, i podcast esclusivi ed un nuovo formato di post sonori denominato Soundbite.

“Vogliamo sfruttare l’audio in modo semplice e al tempo stesso coinvolgente, così che possa essere vissuto a pieno in un contesto sociale” le parole del vice presidente Fidji Simo: “Diamo la possibilità ai creatori audio di ottenere profitti dal proprio lavoro“. A confermare il tutto anche il CEO Mark Zuckerberg, nel corso di un’intervista avvenuta su Discord.