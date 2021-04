Decreto Covid, Patuanelli: “Il coprifuoco rimane alle ore 22”

Nuovo decreto Covid, il coprifuoco potrebbe rimanere alle ore 22 fino al prossimo 31 luglio. Le ipotesi

La bozza del nuovo decreto Covid – che sarà validato dal prossimo 26 aprile al 31 luglio – è attesa al Consiglio dei ministri convocato questo pomeriggio alle ore 17. Tornano le zone gialle, torna la scuola in presenza per molti studenti e riprendono le attività all’aperto. A far discutere è ancora il coprifuoco, che potrebbe rimanere alle 22 addirittura fino alla scadenza del disegno legge.

“Come deciso dalla Cabina di regia di venerdì scorso, il coprifuoco rimane alle 22″ ha affermato a RaiNews il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Dello stesso avviso anche il ministro Gelmini, che ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5: “Il coprifuoco evita brutte cose e c’è la volontà di superarlo. Ma va fatto con gradualità, con comportamenti corretti potremo passare alle 23, poi alle 24 fino ad arrivare alla rimozione totale“.

Decreto Covid, Fedriga: “Coprifuoco? Interlocuzione col Governo”

Sempre sul tema nuovo decreto Covid e possibile proroga del coprifuoco, è intervenuto a Radio Capital il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “C’è un’interlocuzione continua col Governo in questo senso. Noi proponiamo, in misura assolutamente responsabile, l’ampliamento fino alle ore 23. Così permetteremmo alle attività di avere un minimo di respiro” ha dichiarato, aggiungendo poi: “Abbiamo chiesto anche di riaprire i ristoranti al chiuso prima dell’1 giugno. Sono proposte, poi sarà il Governo a decidere”.

“Ci stiamo ponendo in modo costruttivo. Col coprifuoco alle ore 22, tenere aperto un ristorante a cena all’aperto è quasi inutile. A meno che non si vada in un locale sotto casa” ha invece spiegato la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei in conferenza stampa: “Se una persona deve prendere l’auto per andare fuori a cena, vuol dire che deve mangiare al volo per essere di ritorno a casa alle 22“.