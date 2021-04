Covid, anche la Francia allenterà le restrizioni: date e nuove misure

Covid, anche la Francia sta studiando riaperture già a partire dalle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli

I paesi europei stanno lentamente riaprendo. L’emergenza Covid continua a far registrare numeri preoccupanti, ma le campagne vaccinali e l’arrivo della stagione calda spingono i vari governi nazionali a valutare allentamenti. È il caso dell’Italia, che dal prossimo 26 aprile reintrodurrà la zona gialla rafforzata e permetterà ai locali all’aperto di riprendere con le attività.

Pare sarà presto anche il caso della Francia. Il governo prevede infatti un primo allentamento delle restrizioni anti Covid a partire dal prossimo 2 maggio. Verrà innanzitutto revocato il divieto di allontanarsi oltre dieci chilometri dal proprio domicilio. Si parla anche di una modifica all’orario del coprifuoco, attualmente fissato alle ore 19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Decreto Covid, Patuanelli: “Il coprifuoco rimane alle ore 22”

Covid, la roadmap per le riaperture in Francia

La Francia si prepara a riaprire. È questo quanto filtra da alcune fonti governative, secondo cui l’amministrazione Macron starebbe studiando la roadmap per allentare gradualmente le restrizioni anti Covid in vigore. Prime novità a partire dal 2 maggio, mentre bisognerà aspettare fino alla metà del mese per la riapertura di bar e ristoranti all’aperto, dei negozi non alimentari e dei luoghi dedicati alla cultura.

FORSET TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Johnson & Johnson, c’è l’ok dell’Ema: raccomandato per Over 60

La situazione epidemiologica del Paese è in miglioramento, seppur molto lentamente. A preoccupare è soprattutto la situazione nelle terapie intensive, che è ancora sopra la soglia dei 6mila pazienti ricoverati per Covid. Sul fronte vaccini, l’idea è quella di avviare una campagna per rassicurare i cittadini francesi sulla sicurezza del farmaco prodotto da AstraZeneca.