Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna: la verità su Ronaldo

La Juventus dopo l’uscita in Champions League deve fare i conti con un bilancio ancor più negativo e così a rischio è anche il futuro di Cristiano Ronaldo.

Il bilancio semestrale nei passati esercizi ha registrato una perdita netta di 113,7 milioni. A questo si va ad aggiungere il mancato incasso dell’assegno da 10,5 milioni di euro per il passaggio ai quarti di finale. Le perdite gravate per il Covid e il mancato passaggio al turni successivo incideranno gravemente sui movimenti di mercato futuri della Juventus. Bisognerà far rientrare nel bilancio l’investimento fatto per McKennie e la seconda rata del prestito di Federico Chiesa.

Oltre ai due acquisti la compagine bianconera dovrà intervenire sul mercato per rinforzare (senza esborsi eccessivi) la rosa. Altra questione delicata è quella relativa all’allenatore. Andrea Pirlo, come preannunciato più volte, non è in discussione mentre CR7 potrebbe valutare l’addio.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna le conferme: la verità su Ronaldo

Ronaldo è arrivato a Torino nel 2018 per vincere la Champions League, ma il suo arrivo alla Juventus – nonostante la sua classe -, non ha portato i benefici sperati in Europa. La delusione della ennesima sconfitta, la terza consecutiva, potrebbe portare il penta pallone d’oro a valutare le piste estere.

La pista Real Madrid è stata più volte tirata in ballo ma ieri Florentino Perez ha categoricamente chiuso la porta ad una simile trattativa. “Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid. Non ha senso, ha un contratto con la Juventus”, sono state le parole del patron del Real Madrid.