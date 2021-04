Bianca Guaccero, decisione definitiva della Rai: grande sorpresa

Grande novità per la Rai, che conferma la sua decisione su Bianca Guaccero. Andiamo a vedere quale sarà il futuro della conduttrice e del suo ‘Detto Fatto’.

E’ pronta a tornare anche la prossima stagione Bianca Guaccero con il suo ‘Detto Fatto‘. Infatti dopo una travagliatissima stagione, la Rai è pronta a rilanciare il programma, con la conduttrice confermata nel suo ruolo. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato ‘Dagospia‘, con il format di Rai Due che potrebbe solamente subire un nuovo cambio d’orario. Non cambierà quindi il palinsesto Rai, che per la nuova stagione potrebbe solamente accogliere volti nuovi.

Stando alle diverse voci di corridoio, proprio ‘Detto Fatto’ era uno dei programmi più in dubbio del prossimo palinsesto Rai. Infatti, durante questa stagione è stato travolto dalla bufera dopo lo spezzone della ‘sexy spesa’. Dopo il siparietto di Emily Angelillo erano in molti a chiedere la rimozione del programma, che però non ci sarà. Andiamo quindi a vedere le novità che accompagneranno la stagione di ‘Detto Fatto’.

Bianca Guaccero, confermata alla guida di ‘Detto Fatto’: cosa cambierà

Dopo i giorni difficili, a causa del siparietto di Emily Angelillo, lo show della Rai fu anche sospeso. Nonostante lo scivole, però, alla ripresa ‘Detto Fatto’ ha continuato a macinare spettatori, con la trasmissione che è stata confermata anche per la prossima stagione. Un premio anche per Bianca Guaccero, che da poco è riuscita a sconfiggere il Covid-19.

La conduttrice pugliese è stata una grande protagonista di questa stagione Rai. Infatti i numeri entusiasmanti hanno confermato la messa in onda del programma. Inoltre, considerando la pesante crisi che sta attraversando il secondo canale del servizio pubblico per quel che riguarda gli ascolti, ‘Detto Fatto’ resta un programma che assicura share e permette al secondo canale di non crollare.