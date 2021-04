Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi mercoledì 21 aprile. Una puntata ricca di colpi di scena.

La puntate di ieri, martedì 20 aprile, è stata dedicata alla sfilata femminile. Il tema “Come una star” e a trionfare è stata Gemma Galgani che si è presentata in passerella vestita come Madonna in “Like a virgin”. Un vero e proprio trionfo per la dama torinese che riesce a trasmettere il messaggio che l’età è solo un dettaglio.

La puntata di oggi invece, potrebbe aprirsi con Gemma Galgani e le sue vicende sentimentali. La dama torinese, nella puntata trasmessa ieri, ha confermato l’intenzione di uscire a cena con Roberto, ma sta conoscendo anche Aldo, un cavaliere del parterre. Cosa farà la dama? Sceglierà solo uno o continuerà con entrambi?

Anticipazioni Uomini e Donne, addio doloroso: decisione inamovibile?

La nuova puntata di Uomini e Donne però potrebbe anche essere dedicata al trono classico. I percorsi di Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio sono ormai entrati nel vivo. Mollicone potrebbe accomodarsi oggi al centro dello studio per fare il punto sul suo percorso. Alla sua corte ci sono Vanessa e Federica.

E di Eugenia invece che ne è stato? Dopo la decisione della corteggiatrice di auto eliminarsi, Massimiliano sarà riuscito a convincerla a restare? Forse, potremmo scoprirlo oggi.