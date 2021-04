Whatsapp, a breve cambierà totalmente: la novità assoluta

Gli sviluppatori di Whatsapp sono pronti a lanciare una novità assoluta riguardante un cambio totale: i dettagli

Gli sviluppatori di Whatsapp, com’è ben noto, sono sempre al lavoro per lanciare novità interne all’app. Diverse le possibili funzionalità che in questi mesi fanno tanto chiacchierare: dall’utilizzo di uno stesso account su più dispositivi, al cambio di logo e colore, passando per la possibilità che alcune funzioni si debbano pagare.

Ora siamo qui per parlarvi di tutt’altro, ovvero della principale novità riguardante la beta 2.21.9.1 per Android. Il team di sviluppatori starebbe lavorando per ridisegnare le scorciatoie della chat presenti in ‘business info’, legate appunto agli account business.

Whatsapp, vecchia e nuova interfaccia dell’account business

L’attuale interfaccia, come si può ben vedere dall’immagine, mostra i collegamenti per inviare messaggi, fare chiamate vocali e videochiamate. Con la nuova, oltre alla riprogettazioni dei pulsanti già esistenti, si aggiungeranno un collegamento al catalogo e l’azione ‘Avanti’ per inoltrare in un solo clic il profilo aziendale ad altri utenti Whatsapp.

Al momento, come già accennato, tale novità è riservata agli account business. Non ci sono notizie in merito alla possibilità che si passi ad adottarla anche per gli account comuni.

La novità non è ancora disponibile perché in fase di beta testing, ma sarà disponibile prossimamente. Questo è quanto riferito dai colleghi esperti di WaBetaInfo.

