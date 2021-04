Uomini e Donne, confessione drammatica: “Ho avuto problemi al cuore”

Una confessione drammatica quella dell’ex tronista di Uomini e Donne che parla a cuore aperto al popolo di Instagram

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli ha fatto una confessione drammatica ai suoi 364 mila followers su Instagram. “Ho avuto qualche problema al cuore” e no, questa volta Giulio non parla metaforicamente d’amore, ma ha dovuto seriamente sottoporsi ad alcuni accertamenti. “L’altra volta vi ho detto che avrei fatto una visita” – ha raccontato ai suoi followers – “finalmente l’ho fatta”.

“Fortunatamente la visita è andata benissimo, il cuore non è ingrossato, è tutto perfetto”, ha spiegato Giulio il quale ricorda “qualche anno fa ho avuto problemi”. In seguito all’allerta lanciata ai suoi followers qualche settimana fa, l’ex tronista ha voluto rincuorarli e fargli sapere che tutto è andato per il meglio.

Uomini e Donne, Giulio Raselli soffre di un piccolo disturbo: di cosa si tratta

L’ex tronista di Uomini e Donne, sempre su Instagram ha approfittato per raccontare un altro disagio che vive: “È circa una settimana che soffro di un reflusso gastrico continuo, praticamente ogni minuto. Questo reflusso, questa continua aria nello stomaco mi dà anche una sensazione di extrasistole, ovvero un tonfo al cuore, un battito che manca, molto spesso”. Poi Giulio si riferisce al suo stesso pubblico: “Cosa vi porta ansia?” .

Come di consueto ha lasciato aperto il box delle domande per tutti i suoi followers ed ha risposto soltanto ad alcuni di loro provando a condividere un’esperienza: “So cosa vuol dire”.