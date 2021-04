Un uomo, ubriaco fradicio, si è presentato per ben trenta volte al Pronto Soccorso: questa cosa gli è costata il rimpatrio

Un uomo ubriaco fradicio è stato espulso dall’Italia. La vicenda, detta così, vi sembrerà assurda e non nascondiamo che un po’ lo è, ma andiamo a capire bene cosa è realmente successo.

Ci troviamo nel Friuli-Venezia Giulia, famosa per il buon vino, più precisamente a Pordenone, dove un uomo totalmente ubriaco si è presentato per ben trenta volte al Pronto Soccorso. Si tratta di un uomo indiano di cinquant’anni che durante le prime due settimane di aprile è andato in ospedale per ben sette volte e sempre per lo stesso motivo.

Ubriaco e molesto, viene espulso dall’Italia

In due anni, a livello complessivo, si è recato al Pronto Soccorso per trenta volte per ubriachezza molesta. La ragione, secondo quanto riferisce Commentimemorabili, è quella di aver assunto troppo alcol, subendo alcuni effetti collaterali. L’uomo era stato già ammonito lo scorso 10 agosto attraverso un Foglio di Via dal Comune di Pordenone.

Stavolta il questore Marco Odorisio non è riuscito a far diversamente, disponendo un trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio con l’accusa di pericolosità sociale. Per il cinquantenne la prossima direzione non sarà l’ospedale, ma il suo paese nativo. In Italia non potrà più mettere piede.