Superlega, svolta clamorosa: arriva l’annuncio che fa tremare i tifosi, tra poche ore conosceremo la verità sul progetto



Alla fine tra la Uefa e i club secessionisti vinceranno i tifosi: è questa l’aria che tira nelle ultime ore che potrebbero segnare la fine del progetto Superlega ancora prima della sua nascita. Decisiva sarà la riunione programmata tra i 12 club poco prima della mezzanotte di oggi, ma sul progetto tira aria pesantissima.

La pressione dei tifosi inglesi e del governo Johnson, ognuno nel suo ruolo attivissimi fin da subito per far fallire il nuovo torneo, stanno avendo la meglio. Secondo Bbc e Itv il Chelsea è già pronto ad abbandonare tanto che il club avrebbe già i documenti pronti. Un successo dei tifosi ‘blues’ che hanno bloccato il bus della squadra, pronta a giocare questa sera con il Brighton, costringendo l’ex portiere Peter Cech, oggi dirigente, a mediare con loro per farli passare.

Analoga decisione sta per essere presa dal Manchester City, mentre voci per ora non confermate parlano delle dimissioni di Ed Woodward, presidente del Manchester United e braccio destro della proprietà americana. Grossi dubbi anche in casa del Liverpool pesantemente contestato dai suoi tifosi, così come all’Atletico Madrid. E il presidente del Barcellona, Laporta, ha confermato che l’ingresso del club avverrà soltanto dopo l’approvazione da parte dei soci.

E oggi Pep Guardiola ha detto chiaramente come la pensa: “Quando non esiste relazione tra l’impegno e il risultato, non è più sport. L’Ajax ha vinto quattro o cinque Coppe dei Campioni e non c’è? Devono spiegarlo a tutti noi. Ma arrivati a questo punto, la Uefa ha fallito. Devono darci chiarimenti. Ognuno pensa a se stesso, anche la Uefa”.