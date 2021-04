Serie Tv amatissima da tutti, slitta la nuova stagione: se ne riparla nel 2022. I fan erano in attesa dell’appuntamento su Netflix ma dovranno attendere ancora

E’ stata la Serie Tv rivelazione degli ultimi anni. Il successo ottenuto su Netflix ha coinvolto sia gli Stati Uniti che l’Italia, con record di ascolti straordinari. Stiamo parlando di Stranger Things, il dark fantasy ambientato negli anni ’80. Proprio l’atmosfera vintage, la lotta ai mostri del “Sottosopra” e le storie d’amore tra i personaggi hanno creato una fanbase davvero ampia. Tutti erano in attesa dell’uscita della quarta stagione su Netflix, inizialmente programmata entro la fine del 2021. Nulla di fatto invece e attesa che dovrà essere prorogata fino al 2022.

Ad annunciarlo ufficialmente è stato Finn Wolfhard, l’attore che interpreta Mike fin dalla prima stagione, parlando del mancato arrivo delle nuove puntate. Non ci si è sbilanciati sulla data ufficiale ma si parla dei primi mesi del prossimo anno. Ad incidere sui ritardi della quarta stagione è stata la pandemia di coronavirus, che come per tutto il mondo della Tv e del cinema, ha condizionato le riprese. Si è ripreso a girare solo da qualche mese a pieno ritmo e la stessa Netflix non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Netflix dal canto suo è tornata a parlare di Stranger Things non per le date di uscita della quarta stagione ma per il nome dei nuovi attori impegnati. Tra tutti spicca quello di Jamie Campbell Power, ex star di Harry Potter e Twilight, che indosserà i panni di un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Si parla già di un personaggio che sorprenderà il pubblico in Stranger Things 4. Gli altri nomi comunicati a proposito del cast sono: Mason Dye, Robert Englund, Nikola Djurko, Sherman Augustus, Joseph Quinn, Eduardo Franco, Tom Wlaschiha. Confermati gli altri interpreti della serie, a partire dal già citato Finn ma pure Winona Ryder e Millie Bobby Brown.

Per quanto riguarda la trama ancora non sono uscite delle anticipazioni significative, l’unica cosa certa è che Hooper è ancora vivo. La fine dell’ultimo episodio della terza stagione aveva lasciato un piccolo spiraglio e infatti lo ritroveremo costretto ai lavori forzati in Russia. Secondo indiscrezioni il suo ruolo diventerà ancora più centrale nel prossimo anno e i fan non vedono l’ora di vedere in che modo.