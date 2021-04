La Regina Elisabetta sta attraversando uno dei periodi più brutti della sua esistenza e così ha deciso di prendere una decisione clamorosa.

Sabato 17 aprile 2021 si sono svolti i funerali del Principe Filippo. È stato un giorno di dolore per l’intera nazione e per la Regina Elisabetta che ha perso la sua metà. L’uomo che le è stato accanto in tutti questi anni di reggenza e che stato la colonna portante di una famiglia costantemente sotto i riflettori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Annalisa Minetti, grande sorpresa: finalmente un sospiro di sollievo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona finisce in ospedale, ha rischiato la morte: cosa è successo

La Regina, provata dal dolore, ha assistito alla cerimonia da sola e lontano dai suoi cari rispettando a pieno quelli che sono i protocolli imposti dal governo a causa dell’emergenza sanitaria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Pierpaolo Pretelli, arriva il messaggio dell’ex: polemica sul web – FOTO

Regina Elisabetta, clamorosa decisione: il dolore è troppo forte

I funerali del Principe Filippo il 17 aprile mentre il 21 aprile il 95esimo compleanno della Regina Elisabetta. Da uso comune ad ogni festeggiamento la famiglia reale inglese dovrebbe condividere con i suoi sudditi quel momento speciale ma quest’anno a causa del recente lutto la Regina ha deciso che non ci sarà alcun ritratto di famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Brando Giorgi, concluso l’intervento all’occhio: le sue condizioni

Sarà il primo compleanno della Regina senza suo marito dopo più di settant’anni di regno l’uno accanto all’altra. La sovrana ha deciso di chiudersi nel suo dolore, vivendo questo tragico momento circondata solo dai suoi affetti più cari e dai suoi amati cani.