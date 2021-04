Reddito di emergenza 2021, alcuni restano esclusi: i motivi

Molti saranno esclusi dal Reddito di Emergenza, misura a sostegno delle famiglie in difficoltà, per alcune incompatibilità: i dettagli

Il governo Conte, con il Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio, ha istituito il reddito di emergenza in favore dei nuclei familiari in difficoltà economiche a causa del Covid. Con il Decreto Sostegni del 22 marzo 2021 è stato prorogato di ulteriori tre mensilità (marzo, aprile e maggio).

L’importo del reddito di emergenza va dai 400 agli 840 euro a seconda del valore della scala di equivalenza moltiplicato per 400. Il primo componente di un nucleo familiare ha un valore pari a 1, il quale viene incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di almeno 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne fino ad un massimo di 2 (2,1 in caso di disabilità).

Ricordiamo che, per ricevere le mensilità 2021 di cui sopra, bisogna presentare una domanda all’Inps tra il 7 ed il 30 aprile.

I casi di incompatibilità del Reddito di Emergenza

Il reddito di emergenza in alcuni casi viene respinto per questioni di incompatibilità. Andiamo a vedere quali sono i casi che portano a non poter beneficiare dell’incentivo.

