Quelli che il calcio, svolta totale dopo quasi 30 anni: cosa accadrà

Dopo ben ventotto anni il programma Quelli che il calcio, da sempre in onda la domenica su Rai 2, subirà una grandissima modifica

Era il 26 settembre del 1993 quando andò in onda la prima puntata di Quelli che il calcio, il primo programma incentrato sul calcio con l’aggiunta di una dose di intrattenimento. L’idea nacque a due pietre miliari del giornalismo sportivo, ovvero Marino Bartoletti e Carlo Sassi. Inizialmente andava in onda su Rai 3, per poi passare sul secondo canale, e lo conduceva Fabio Fazio. negli anni si sono susseguiti diversi conduttori, ma il maggior successo lo hanno riscosso Simona Ventura e Gene Gnocchi nei primi anni 2000. Attualmente ci sono Mia Ceran con Luca e Paolo a reggere il timone del programma.

Quelli che il calcio, cosa cambierà dalla prossima stagione

Il programma al giorno d’oggi, però, è sempre meno dedicato al calcio, il quale sembra essere diventato quasi solamente un pretesto. Gran parte delle ‘colpe’ vanno attribuite al sistema che è cambiato notevolmente, con le partite spezzettate su più giorni. Basti pensare che in rari casi una giornata viene spalmata addirittura dal venerdì al lunedì successivo, riducendo al minimo la quantità di gare in un solo giorno.

Per tale motivo, dalla prossima stagione televisiva e sportiva, Quelli che il calcio potrebbe per la prima volta cambiare giorno ed orario. E’ sempre andato in onda nella prima fascia pomeridiana della domenica, tranne nei periodi festivi quando il programma seguiva l’andamento delle partite tutte concentrate al sabato. Ora, invece, potrebbe spostarsi al lunedì sera. Un ulteriore dettaglio a confermare che si parlerà sempre meno di calcio e si farà sempre più intrattenimento.