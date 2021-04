Nuovo SMS-truffa svuota i conti correnti: di quale si tratta

Un nuovo sms-truffa sta svuotando il conto corrente di molti italiani: scoprite di cosa stiamo parlando e come difendervi

Al giorno d’oggi quasi tutti hanno un conto corrente, il che è diventato, per diversi motivi, di primaria importanza. Molto spesso, però, ci sono hacker e truffatori pronti a svuotare le finanze depositate. Questi ultimi non possono attaccare direttamente gli istituti e lo fanno, dunque, con gli utenti che spesso sono persone anche poco esperte a livello tecnico e/o tecnologico. A tal proposito, nelle ultime ore è stato segnalato un nuovo sms-truffa spacciato per comunicazione ufficiale da parte della banca Intesa Sanpaolo.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, a breve cambierà totalmente: la novità assoluta

Sms-truffa di Intesa Sanpaolo, i dettagli

La metodologia utilizzata dai malintenzionati è quella dell’attacco phishing, il quale permette agli utenti, inconsapevoli, di affidare i propri dati nelle mani altrui.

In tal caso, si tratta di un SMS travestito da comunicazione ufficiale della banca Intesa Sanpaolo che avvisa di un blocco sul conto corrente da risolvere cliccando un link in allegato.

“Gentile cliente, l’accesso al suo conto è stato limitato. Blocchi la sua utenza alla seguente: (link). Distinti saluti, Intesa Sanpaolo”.

LEGGI ANCHE—> Fortnite Batman Punto Zero finalmente disponibile: costo e skin gratis

Il link poi rimanda ad un’area clienti fasulla nel quale vanno inseriti i dati propri e del proprio conto che di lì a breve poi verrà prosciugato. Per difendervi basta non dar credito a messaggi sospetti, anche perché tali comunicazioni e tali modus operandi non sono propri delle vere banche. Qualcosa si fosse già caduti vittima della trappola, bisogna denunciare alla Polizia.