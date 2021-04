Milan, infortunio per quattro titolari: possibile forfait contro il Sassuolo

Brutte notizie per il Milan: infortunio per quattro titolari, potrebbero non farcela per la partita di domani sera

Una nuova bufera si è avventata sul mondo del calcio: stiamo parlando della Superlega. Un super torneo formato da 20 squadre, di cui 15 firmatarie e altre 5 che potranno ottenere la qualificazioni per meriti sul campo. Il Milan farà parte dei 12 club che già hanno dato l’ok alla partecipazione, con introiti monstre che aiuteranno a “far sopravvivere il calcio” ha spiegato Florentino Perez.

Intanto però, la squadra allenata da Pioli deve rimanere concentrata sul campionato in corso e guadagnarsi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Da Milanello arrivano brutte notizie in vista del match di domani sera contro il Sassuolo a San Siro: possibile forfait per ben 4 titolari. Ecco i nomi e le loro condizioni aggiornate.

Milan, forfait per Ibrahimovic, Calhanoglu, Theo e Bennacer

Il Milan potrebbe dover fare a meno di Ibrahimovic, Calhanoglu, Theo e Bennacer per la sfida di domani sera a San Siro contro il Sassuolo. La notizia è stata lanciata da Sky Sport e poi confermata dallo stesso Stefano Pioli nella conferenza stampa che si è conclusa pochi minuti fa. Affaticamento muscolare per il bomber svedese e per Bennacer, mentre Calhanoglu e Theo Hernandez non sono al 100% a causa di una botta ricevuta in allenamento.

Qualora nessuno dei quattro titolari dovesse essere disponibile, il tecnico parmigiano sarà costretto a ridisegnare la rosa che scenderà in campo. Nuova chance dal 1′ per Rafael Leao come prima punta, mentre alle sue spalle dovrebbe agire Brahim Diaz. A centrocampo spazio a Meité, che giocherà in coppia con Franck Kessié. Tornerebbe anche Dalot a sinistra, con Pierre Kalulu posizionato a destra.