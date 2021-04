Meteo: perturbazione in allontanamento, ma permane l’instabilità

La perturbazione che ha lambito l’Italia in questi giorni è in allontanamento, ma continuano a farsi sentire alcuni effetti negativi: le previsioni meteo

La perturbazione numero 7 di aprile è in allontanamento verso l’est Europa, ma l’atmosfera sarà ancora instabile. Quest’oggi si verificheranno diversi rovesci o temporali all’estremo Nord-Est, sull’Appennino e nelle zone interne delle regioni del Sud. Alternanza tra sole e nubi sulle coste adriatiche del Nord ed al Centro-Sud. Possibili locali piogge in Calabria. Nel pomeriggio in aumento il rischio di temporali al Centro-Sud. Temperature in lieve aumento, per un avvicinamento alle medie stagionali.

LEGGI ANCHE—> Negozio distrutto da un incendio a Napoli: esplosione forse causata da una bomba

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nella giornata di domani, mercoledì 21 aprile, atteso l’arrivo della perturbazione numero 8 del mese che porterà nuvole e piogge prima al Nord ed al Centro e poi al Sud. Venerdì arriverà, invece, la nona perturbazione del mese. Nel fine settimana, però, è possibile che vi sia un miglioramento delle condizioni meteorologiche che saranno all’insegna della stabilità. Maggio è alle porte, momento in cui dovrebbe esserci la svolta climatica.

LEGGI ANCHE—> Riapertura scuole, Rusconi (ANP) a iNews24: “Aule non adatte a contenere tutti gli alunni mantenendo anche il distanziamento”

Temperature minime e massime

Aosta 4/18

Torino 4/19

Milano 7/19

Trento 5/21

Bolzano 6/17

Venezia 9/15

Trieste 10/14

Genova 10/14

Bologna 6/20

Firenze 5/19

Ancona 8/16

Perugia 2/16

Roma 6/18

L’Aquila 3/13

Pescara 7/15

Campobasso 0/13

Napoli 10/15

Bari 6/16

Potenza 1/9

Catanzaro 5/14

Palermo 11/17

Cagliari 9/18