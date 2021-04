Isola dei Famosi, arrivano nuovi naufraghi: nomi clamorosi

Isola dei Famosi, arrivano nuovi naufraghi in Honduras: nomi clamorosi che andranno a fare compagnia ai sopravvissuti delle prime settimane



C’è grande attesa per la prossima puntata in prima serata dell’Isola dei Famosi ed è dettata due due ragioni. La prima è scoprire chi sarà eliminato tra Vera Gemma, Mireya Stabile e Fariba Tehrani. Ma la seconda è rappresentata dai nuovi concorrenti che entreranno in gioco.

Secondo le anticipazioni di TvBlog ci saranno ben quattro nuovi ingressi: Manuela Ferrara, Eosaria Cannavò, Manuela Ferrara, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Ma non è tutto perché lunedì prossimo, 26 aprile, toccherà al più atteso. In Honduras infatti è in arrivo. anche Ignazio Moser.