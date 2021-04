La puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Un naufrago rischia la squalifica.

Non solo Valentina Persia, protagonista di un gesto anti sportivo, ma anche Paul Gascoigne, ex giocatore tra le altre della Lazio, a modo suo ha attirato su di se l’ira del pubblico da casa e in studio. L’ex calciatore ha fatto un brutto gesto nei confronti di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi.

La naufraga persiana, sempre educata e mai sopra le righe, ha attirato parecchi malumori durante il decimo appuntamento con il reality. Aldilà della parentesi spiacevole con Valentina Persia, durante la nomination Paul Gascoigne ha preso la foto di Fariba ed ha minimato di leccarla per poi pulirsi il sedere. Il gesto poco galante è stato condannato in diretta da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi che l’hanno immediatamente rimproverato. Ci sarà un provvedimento per lui?

Isola dei Famosi, naufrago scatena l’ira del pubblico: arriva la squalifica?

Non è la prima volta che Paul Gascoigne si rende protagonista per frasi o atteggiamenti poco apprezzati. Qualche giorno fa ad esempio ha dato della bast**da ad Angela Melillo, dopo uno screzio sulla preparazione del pranzo.

Da aggiungere le mandate a quel paese a Roberto Ciufoli. Un insieme di episodi che lo rendono un concorrente poco apprezzato sull’Isola e in molti lo vorrebbero fuori dal programma.