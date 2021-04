Giulia Salemi non è riuscita trattenersi e così si è sfogata su Twitter dove ha trovato l’appoggio di tantissimi fan e non.

Ieri sera è andata in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Ci sono stati diversi episodi nel corso della puntata che sono stati oggetto di discussione e uno di questi è stato il comportamento di Valentina Persia che non è stato gradito da Giulia Salemi.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show la Persia è esplosa contro Fariba, madre della Salemi, e si è rifiutata di darle la mano e dunque salutarla quando la Tehrani è stata costretta a lasciare la Palapa e sbarcare su un’altra Isola.

Giulia Salemi una furia, il gesto è stato eccessivo: la reazione dei fan

Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? … #faribona #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 19, 2021

“Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”. Questo uno dei tweet di Giulia Salemi con i quali commenta il gesto anti sportivo della comica e il suo modo impulsivo di reagire.

Il tweet ha ricevuto parecchi like e ricondocisioni da parte dei fan dell’Isola dei Famosi. In molti non hanno infatti apprezzato l’eccessiva aggressività di Valentina Persia mentre qualcuno si è schierato dalla parte della comica, ribadendo che la fame comincia a farsi sentire e che per questo motivo ha avuto una reazione eccessiva e violenta.

Valentina ha affermato che la Tehrani dice una cattiveria dietro l’altro e in diretta, poi, poco prima dell’esito del verdetto che vedeva Fariba proprio in finale, la Persia ha ammesso a Ilary Blasi di non volere più vedere la donna, nemmeno lontana dal contesto televisivo.